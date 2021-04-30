У Києві затримали двох аферистів, які торгували посадами – ФОТО

У столиці правоохоронці затримали групу аферистів, які пропонували поліцейському влаштувати його на посаду начальника Головного управління Нацполіції за $220 тис.

Двоє шахраїв позиціонували себе як впливових осіб, які мають право вирішувати питання кадрових призначень в Нацполіції.

Працівник поліції, якому фігуранти запропонували посаду за гроші, повідомив про це у правоохоронні органи і аферистів затримали під час передачі першої частини коштів.

Шахраями виявились 48-річний киянин та 60-річний мешканець Запоріжжя, який вже притягався до відповідальності.











$220 тис. за посаду начальника ГУНП: у Києві затримали двох аферистів / 3 фотографии

Зловмисники систематично телефонували поліцейському і запевняли, що питання його призначення на місце начальника ГУНП вже майже вирішили і залишилось лише передати їм гроші.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 про шахрайство, за нею затриманим загрожує від 5-ти до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

$60 тис. за посаду у Міноборони

У 2020 році СБУ затримала жінку, яка пропонувала керівну посаду у Міністерстві оборони України за $60 тис.

Із цією пропозицією вона звернулась до екс-керівника одного з підприємств, який повідомив про це до правоохоронних органів.