Блогерка з Ірану в Києві стала жертвою аферистів

У Києві міграційна поліція затримала групу іноземців за розбійний напад на блогерку з Ірану. Вони погрожували їй і дитині зброєю, а також відібрали у жінки $1,4 млн у криптовалюті.

Жінка проживала в Туреччині, і її залякали тим, що країна має намір екстрадувати її до Ірану за блогерську діяльність, яка нібито суперечить нормам моралі цієї країни.

Скориставшись її уразливим становищем, фігуранти виманили у жінки $100 тис. для оформлення міграційного статусу в Україні.

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Їй обіцяли допомогти з оформленням відповідних документів. Жінка погодилася.











Іранська блогерка в Києві стала жертвою аферистів: погрожували вбивством і відібрали $1,4 млн / 3 фотографии

Коли потерпіла з дочкою прибула в Україну, організатор схеми розмістив їх в орендованій квартирі та спланував напад. Для цього він залучив ще двох спільників.

– За словами потерпілої, в орендованій квартирі вони погрожували зброєю їй та її дитині і заволоділи криптовалютою – 25 біткоїнів, що становить $1,4 млн, – повідомили правоохоронці.

Організатором злочинного угруповання виявився 37-річний уродженець Ірану. Ще двоє його спільників – громадяни Ірану, які тривалий час мешкають в Україні.

Лідеру угруповання повідомили про підозру у вчиненні двох злочинів – викрадення людини та розбійний напад, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. У разі доведення провини зловмисникам загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Тримали в заручниках три роки

Раніше в Миколаєві троє зловмисників тримали в полоні киянина, щоб заволодіти його нерухомістю в Києві.

Чоловік вважався зниклим безвісти з 2017 року, а потім в поліцію надійшла інформація про те, де він може перебувати. Також у поліцію звернулася ще одна дівчина і повідомила, що ці люди привласнили та її житло.