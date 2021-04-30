Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю

У селі Гоголів Броварського району Київської області 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.
Правоохоронці уже затримали зловмисника.
– Того вечора чоловік з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її, – розповіли у поліції.
Як каже підозрюваний, після вживання алкоголю він вирушив до спальні бабусі, де вчинив злочин, а потім пішов далі пиячити.
Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) КК України – від п’яти до десяти років позбавлення волі.
Зґвалтування на Одещині
В Одесі поліція помістила під варту 49-річного чоловіка, який майже два роки ґвалтував і розбещував 13-річну школярку.
Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.
Коли школярка відмовилася, чоловік пригрозив, що покаже її фото батькам та однокласникам.