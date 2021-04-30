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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю

Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю

У селі Гоголів Броварського району Київської області 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.

Правоохоронці уже затримали зловмисника.

– Того вечора чоловік з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її, – розповіли у поліції.

Як каже підозрюваний, після вживання алкоголю він вирушив до спальні бабусі, де вчинив злочин, а потім пішов далі пиячити.

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Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) КК України – від п’яти до десяти років позбавлення волі.

  • Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю
  • Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю
  • Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю
  • Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю
  • Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю
  • Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю
Після статевого акту пішов пиячити: на Київщині онук зґвалтував 91-річну бабусю / 3 фотографии

Зґвалтування на Одещині

В Одесі поліція помістила під варту 49-річного чоловіка, який майже два роки ґвалтував і розбещував 13-річну школярку.

Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.

Коли школярка відмовилася, чоловік пригрозив, що покаже її фото батькам та однокласникам.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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