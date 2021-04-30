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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Прикутий до ліжка чоловік не зміг вийти: в Одесі горів санаторій

Прикутий до ліжка чоловік не зміг вийти: в Одесі горів санаторій

Вночі 30 квітня в Одесі сталася пожежа у клінічному санаторії ім. Пирогова. Вогонь спалахнув у палаті, де лежав пацієнт з обмеженими можливостями руху. У чоловіка 1973 року народження діагностували опіки голови, тулуба та верхніх кінцівок.

Постраждалого у важкому стані госпіталізували до місцевої лікарні. Пожежу ще до приїзду рятувальників погасили співробітники закладу за допомогою чотирьох вогнегасників. Причиною пожежі став перевантажений електричний подовжувач, внаслідок якого загорівся матрац.

Інцидент трапився на 15 поверсі будівлі, що на вулиці Лиманній, 170. На місце прибуло 42 рятувальники ДСНС та 14 одиниць техніки.

ДСНС, пожежа

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Обрив ліфта в Одесі

Нещодавно в Одесі обірвався ліфт у житловому будинку – у ньому перебувало вісім осіб. Кабіна ліфта злетіла у шахту на висоті близько 7 м.

На місце прибули рятувальники ДСНС та відкрили двері ліфта. Звільнених людей забрали до лікарні для обстеження.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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