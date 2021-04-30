Трагедія в Ізраїлі на Лаг ба-Омер: подробиці (ВІДЕО 18+)

В Ізраїлі святкування релігійного свята Лаг ба-Омер закінчилося трагедією.

У ніч проти 30 квітня в тисняві на горі Мерон загинули понад 40 людей, ще 150 травмувалися. Загалом на святкування зібралися майже 100 тис. ортодоксальних юдеїв.

У зв’язку з цим 2 травня оголошено в Ізраїлі днем жалоби.

Трагедія на Лаг ба-Омер

Лаг ба-Омер – це перший релігійний захід, який дозволили легально провести в Ізраїлі ще зі старту пандемії коронавірусу. Дозвіл дали на фоні успішної вакцинації.

Паломникам дозволили зібратися на горі Мерон за умови, що їх кількість не перевищуватиме 10 тис. Забезпечувати безпеку громадського заходу мали 5 тис. правоохоронців.

Проте реальність виявилася іншою. На горі звели трибуни, де зібралися близько 100 тис. паломників.

Очевидці та рятувальники розповіли, що у вузькому коридорі-переході зі сходами хтось оступився і впав. В результаті це спровокувало так званий ефект доміно. Люди, які зібралися у натовп, почали валитися.

Виникла паніка, намагаючись врятуватися, впали та були розчавлені ще десятки людей.

– Все сталося за секунди. Люди просто падали, затоптуючи одне одного. Це була катастрофа, — розповів один з очевидців трагедії.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

В результаті трагедії загинули 44 людини, ще близько 150 отримали травми. Шестеро госпіталізованих перебувають у критичному стані, 18 – у тяжкому. Зокрема серед загиблих є діти.

Для евакуації травмованих залучили 250 машин швидкої допомоги та шість вертольотів.

Лаг ба-Омер – що відомо про свято

Релігійне свято Лаг ба-Омер відзначають ортодоксальні юдеї. Воно присвячене вшануванню пам’яті раббі Шимона Бар Йохайя. Він вважається одним з найвизначніших мудреців. Крім того, йому приписують авторство знакових для юдаїзму текстів. Похований він на горі Мерон. Саме там юдеї збираються, аби вшанувати пам’ять мудреця.

Ба більше, цей день пов’язують ще з однією визначною постаттю для ортодоксальних юдеїв – раббі Аківою. Згідно з легендами, він мав близько 24 тис. учнів, проте вони загинули під час епідемії, яка закінчилася саме на Лаг ба-Омер. Шимон Бар Йохай став найвизначнішим учнем Аківи.

Пожежа у Ризі

28 квітня у столиці Латвії Ризі загорівся хостел на вулиці Меркеля 8. Унаслідок пожежі загинули вісім осіб, ще 20 – евакуйовано.

У хостелі, де сталася пожежа, знайдено тіла восьми загиблих, ще дев’ять людей постраждали. Загалом евакуйовано 20 осіб.