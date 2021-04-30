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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Шантажував смертю матері: на Одещині поліція затримала педофіла

Поліція

Поліція Одеської області затримала 28-річного чоловіка, який більше двох років здійснював сексуальне насильство відносно 11-річної доньки своєї співмешканки.

Зловмисник примушував дівчинку мовчати, погрожуючи тим, що її мати може померти.

– Затриманий переконав дитину, що мати, дізнавшись про їхні ігри, важко захворіє та помре, а якщо цього не станеться – її притягнуть до кримінальної відповідальності, – розповіли в поліції.

Заведено кримінальну справу за ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

 

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

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Педофіл зі Славути

Раніше сьогодні правоохоронці затримали в Славуті місцевого жителя, який здійснював розпусні дії щодо першокласниці.

Як стало відомо із заяви, поданої до поліції батьком дівчинки, педофіл проживає з родиною в одному під’їзді.

Вирішується питання про пред’явлення зловмисникові підозри за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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