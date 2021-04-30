У Хмельницькій області правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у розбещенні першокласниці.

До поліції звернувся батько дівчинки. Він повідомив, що зловмисник у під’їзді будинку, де проживає родина, вчиняв розпусні дії щодо його малолітньої доньки.

Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 35-річний мешканець міста Славута.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 156 Кримінального кодексу України – Розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

Зґвалтування на Одещині

В Одесі поліція помістила під варту 49-річного чоловіка, який майже два роки ґвалтував і розбещував 13-річну школярку.

Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.

Коли школярка відмовилася, чоловік пригрозив, що покаже її фото батькам та однокласникам.