30 квітня у селі Корнич Коломийського району Івано-Франківської області відбулася смертельна дорожно-транспортна пригода.

Під час руху зіштовхнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Івано-Франківськ-Снятин.

Унаслідок надзвичайної події дві особи, водій та пасажир легкового автомобіля, загинули. Шістьох осіб, які перебували в автобусі, медики доправили до лікарні з травмами.

Загалом у громадському транспорті було 20 пасажирів.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Обставини аварії з’ясовуються.

Смертельна ДТП на Закарпатті

Наприкінці квітня 2021 року у Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

Унаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia загинули двоє чоловіків і жінка.

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