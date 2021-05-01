30 квітня у селі Корнич Коломийського району Івано-Франківської області відбулася смертельна дорожно-транспортна пригода.
Під час руху зіштовхнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Івано-Франківськ-Снятин.
Унаслідок надзвичайної події дві особи, водій та пасажир легкового автомобіля, загинули. Шістьох осіб, які перебували в автобусі, медики доправили до лікарні з травмами.
Загалом у громадському транспорті було 20 пасажирів.
На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Обставини аварії з’ясовуються.
Смертельна ДТП на Закарпатті
Наприкінці квітня 2021 року у Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.
Унаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia загинули двоє чоловіків і жінка.
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