У Дарницькому районі Києва зловмисники напали на чоловіка та відібрали у нього сумку, в якій було близько 5 млн грн.

За ці кошти потерпілий планував придбати квартиру. Нападники, дізнавшись про майбутню фінансову операцію, влаштували засідку.

Невідомі вдарили чоловіка на вулиці Євгенія Харченка та відібрали сумку. На місце інциденту оперативно прибули співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

— Зловмисники заздалегідь готувались до злочину, адже дізналися, що чоловік планує укласти фінансову угоду. Дочекавшись потерпілого, підбігли до нього, відібрали сумку з грошима та втекли, – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисників затримали в Одесі за підтримки спецпідрозділу КОРД. Це жителі Києва та Одещини, 1966 та 1977 року народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Аби приховати сліди злочину, вони намагались спалити свій автомобіль.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне їм загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Києві чоловіка пограбували на 300 тис. грн

На початку квітня у Деснянському районі Києва 37-річний львів’янин викрав у перехожого чоловіка барсетку, в якій було 300 тис. грн.

Спершу він вдарив жертву цеглиною по голові, а після крадіжки сів в автомобіль і зник з місця події. Злодія вдалося відшукати за допомогою камер відеоспостереження.