У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло – ФОТО

У Карпатах, неподалік гори Піп Іван Мармароський, у Рахівському районі, туристи натрапили на тіло мертвої людини.

Загиблим ймовірно виявився турист, наразі правоохоронці встановлюють особу померлого та обставини смерті.

У складі туристичної групи, яка знайшла труп, піднімався і гірський рятувальник, який одразу повідомив про знахідку до Служби порятунку, зазначають у Головному управлінні ДСНС Закарпатської області.

Тіло лежало на так званому сніговому карнизі, який міг щохвилини обвалитися. Тому для його транспортування було залучено 12 фахівців та три одиниці техніки.

Знайшли померлого 3 травня, а ввечері наступного дня транспортували до села Богдан та передали поліції.











У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло / 3 фотографии

Загублений турист

27 квітня у Карпатах знайшли тіло 40-річного туриста, який зник ще 13 лютого зі своїм товарищем, якого одразу розшукали.

Тіло виявили у підніжжя гори Жид-Магура, в той день до пошуків долучились 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.