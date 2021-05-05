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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло

У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло

У Карпатах, неподалік гори Піп Іван Мармароський, у Рахівському районі, туристи натрапили на тіло мертвої людини.

Загиблим ймовірно виявився турист, наразі правоохоронці встановлюють особу померлого та обставини смерті.

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У складі туристичної групи, яка знайшла труп, піднімався і гірський рятувальник, який одразу повідомив про знахідку до Служби порятунку, зазначають у Головному управлінні ДСНС  Закарпатської області.

Тіло лежало на так званому сніговому карнизі, який міг щохвилини обвалитися. Тому для його транспортування було залучено  12 фахівців та три одиниці техніки.

Знайшли померлого 3 травня, а ввечері наступного дня транспортували до села Богдан та передали поліції.

  • У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло – ФОТО
  • У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло – ФОТО
  • У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло – ФОТО
  • У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло – ФОТО
  • У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло – ФОТО
  • У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло – ФОТО
У Карпатах туристи випадково знайшли мертве тіло / 3 фотографии

Загублений турист 

27 квітня у Карпатах знайшли тіло 40-річного туриста, який зник ще 13 лютого зі своїм товарищем, якого одразу розшукали.

Тіло виявили  у підніжжя гори Жид-Магура, в той день до пошуків долучились 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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