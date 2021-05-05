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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Києві замінували Майдан Незалежності: входи перекрила поліція

Мінування на Майдані

Невідомий повідомив про нібито мінування на Майдані Незалежності станції метро та торгового центру Глобус у центрі Києва.

Через це сам Майдан та входи до станції метрополітену перекрили поліцейські.

Правоохоронці у коментарі журналісту Фактів ICTV уточнили, що йдеться про мінування Глобусу.

Пасажири конфліктують, бо не можуть доїхати додому.

Станом на 20.00 станцію Майдан Незалежності вже відчинено на вхід та вихід, метро працює у звичайному режимі.

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5 травня о 19.16 поліція отримала анонімний дзвінок про мінування станції метро Майдан Незалежності. Водночас анонім не уточнив, що саме заміновано – станція метро, сама площа чи підземний перехід під нею.

В цей час пересадка на станціях працювала.

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