У Вінницькій області на ТЕС четверо працівників отримали опіки – їх госпіталізували

У Вінницькій області на Ладижинській ТЕС четверо працівників отримали опіки під час пускових операцій.

За інформацією прес-служби ТЕС, в середу, 5 травня, на Ладижинській ТЕС при проведенні пускових операцій енергоблоку №1, а саме при розпалюванні котла стався хлопок газу.

Внаслідок події чотири оперативні працівники станції отримали опіки різного ступеня важкості.

Працівникам надали першу допомогу до приїзду медиків. Зараз усі вони перебувають під наглядом лікарів.

Причини та обставини нещасного випадку встановлюється. Наразі станція працює в звичайному режимі.

Під Харковом під час пожежі загинув чоловік

У Харківській області сталася масштабна пожежа в цеху приватної пилорами, внаслідок якої загинув чоловік. Страшна пожежа сталася у Великодню ніч.

Рятувальники намагалися загасити вогонь протягом всієї ночі. Через пожежу повністю знищено цех, а також дерев’яні вироби та відходи деревини.