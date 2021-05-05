Зникла після великодньої служби: на Рівненщині третю добу шукають жінку

У селі Певжа Дубненського району на Рівненщині вже третю добу розшукують 83-річну жінку. Вона зникла після нічного богослужіння на Великдень.

До пошуків пенсіонерки залучено понад 20 поліцейських з квадрокоптером, 40 військовослужбовців Нацгвардії, а також кінологи, рятувальники і небайдужі мешканці навколишніх сіл.

Станом на 5 травня позитивних результатів, на жаль, немає.

Зникла Васейко Ганна Федорівна була одягнута у довгу куртку синього кольору, чорні валянки та вишневу хустку.

Правоохоронці закликали повідомити усіх, хто може знати про місцезнаходження пенсіонерки, за номером телефонів 098 957 44 37 або 102.

Смерть пенсіонерки на Одещині

Декілька тижнів тому у селищі Окни Одеської області 77-річна жінка загинула після важких опіків.

З’ясувалося, що пенсіонерка спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України з позначкою – раптова смерть.