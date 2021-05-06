В Одесі хлопчик зробив зауваження двом чоловікам за пияцтво на дитячому майданчику. Натомість один із них напав на дитину та схопив за шию.

За інформацією місцевого видання, подія сталася на одеській вулиці Героїв Крут.

Там хлопчик прийшов погратись на дитмайданчик. Однак він побачив чоловіків, які випивали.

Тож дитина попросила їх покинути цей майданчик. Проте один із чоловіків почав нецензурно висловлюватися у бік неповнолітнього, а потім схопив його за шию.

На щастя, місцеві жителі, які побачили цей конфлікт, одразу викликали поліцію.

Проте коли правоохоронці приїхали на місце події, один п’яний чоловік вирішив розправитися із ними.

Зокрема, він вдарив одного поліцейського. Натомість правоохоронці швидко відреагували на це, і поклали його обличчям до землі та скували наручниками.

Наразі слідчі з’ясовують чи постраждав хлопчик, а також обставини інциденту.

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Джерело: Vgorode