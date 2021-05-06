Жила з 36-річним чоловіком: подробиці падіння школярки з вікна в Дніпрі

У Дніпрі насмерть розбилася, випавши з вікна п’ятого поверху, 17-річна Маргарита. Школярка жила разом із 36-річним чоловіком.

На момент трагедії він перебував разом із товаришем у квартирі.

За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань як нещасний випадок.

Але сусіди загиблої переконані, що події могли розвиватися інакше. За їхніми словами, чоловік Рити був неблагополучний та міг погрожувати їй.

Так, одна з жінок припустила, що він міг навіть полізти до неї з ножем, а вона, намагаючись втекти від нього, стрибнула у вікно.

Про дівчину місцеві жителі знали не багато. Їм відомо лише, що мама Рити померла рано, з батьком вона майже не спілкувалася, а виховала її бабуся.

Водночас мати 36-річного чоловіка, з яким жила школярка, переконана у невинності сина.

За її словами, чоловік розповів їй, що напередодні трагедії вони трохи випили. А потім дівчина захотіла сигарету, та він їй відмовив.

Тож дівчина нібито сама взяла сигарету і пішла в спальню. Потім чоловік почув шум, а коли забіг до кімнати, то вже побачив Риту внизу на вулиці.

Жителі будинку розповідають, що Рита закінчувала вечірню школу. Вона любила малювати і співати, завжди була позитивною і доброзичливою. За попередньою інформацією, рідні дівчини кремуватимуть її.

5 травня близько 01.00 у Дніпрі на вулиці Данила Галицького дівчина випала з вікна та загинула на місці.

Випадкові очевидці розповіли, що перед падінням вона благала про допомогу.

Тоді ж на місце події приїхали поліція та медики.

Обох підозрюваних чоловіків затримали. однак вони запевняють, що не чіпали і не ображали неповнолітню подругу.

Джерело: Відкритий