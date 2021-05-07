На Дніпропетровщині чоловік створив дитбудинок та ґвалтував 13-річну вихованку

У Дніпропетровській області судитимуть чоловіка, який розбещував 13-річну дівчинку.

52-річний мешканець села Великомихайлівка разом з екс-дружиною створили дитячий будинок сімейного типу.

Влітку 2019 року чоловік почав розбещувати одну зі своїх вихованок – 13-річну дівчину. Чоловік змушував дитину дивитися порнографічні відеоролики. Згодом він неодноразово ґвалтував дівчинку.

Крім того, під час обшуку у підозрюваного знайшли мисливську зброю, яку він зберігав без відповідних документів.

Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 263 КК України. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Зґвалтування на Одещині

В Одесі поліція помістила під варту 49-річного чоловіка, який майже два роки ґвалтував і розбещував 13-річну школярку.

Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.

Коли школярка відмовилася, чоловік пригрозив, що покаже її фото батькам та однокласникам.

Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області