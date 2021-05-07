Аварія у Харкові – частина міста залишилася без води

У Харкові 7 травня вранці сталася аварія на магістральному водогоні на Першому Орську провулку. В результаті частина спального району залишилася без води.

Зараз комунальники займаються ліквідацією пошкоджень на цьому трубопроводі.

Через аварію довелося відключити мережі холодного водопостачання.

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Без води залишилася частина житлових будинків у мікрорайоні Олексіївка. У Харківводоканалі обіцяють підвіз води автоцистернами, поки не відновлять водопостачання.

Проблеми з водою в Донецькій області

У січні в Донецькій області п’ять населених пунктів залишилися без водопостачання внаслідок прориву на водогоні.

У Торецькому, Залісному, Південному і Щербинівці 38 тис. жителів регіону залишилися без води.

Джерело: Міськрада Харкова