Аварія у Харкові – частина міста залишилася без води

У Харкові 7 травня вранці сталася аварія на магістральному водогоні на Першому Орську провулку. В результаті частина спального району залишилася без води.
Зараз комунальники займаються ліквідацією пошкоджень на цьому трубопроводі.
Через аварію довелося відключити мережі холодного водопостачання.
Без води залишилася частина житлових будинків у мікрорайоні Олексіївка. У Харківводоканалі обіцяють підвіз води автоцистернами, поки не відновлять водопостачання.
Проблеми з водою в Донецькій області
У січні в Донецькій області п’ять населених пунктів залишилися без водопостачання внаслідок прориву на водогоні.
У Торецькому, Залісному, Південному і Щербинівці 38 тис. жителів регіону залишилися без води.
Джерело: Міськрада Харкова