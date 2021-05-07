У Харкові через халатність патрульної загинула 3-річна дитина – суд виніс вирок

У Харкові поліцейська, через недбалість якої загинула 3-річна дитина, отримала свій вирок.

Жовтневий районний суд Харкова визнав винною старшого інспектора ювенальної превенції патрульної поліції у службовій недбалості, яка спричинила смерть 3-річної дитини – ч. 2 ст. 367 КК України.

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Жінка отримала умовне ув’язнення – три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з правоохоронною діяльністю строком на один рік, зі звільненням від відбування призначеного основного покарання з випробувальним терміном в один рік.

Що відомо про смерть дитини

12 вересня 2017 року Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звернувся в Новобаварський відділ поліції і повідомив, що 3-річній дитині загрожує небезпека, бо хлопчика систематично бив його батько. Однак інспектор не розглянула це звернення своєчасно і, відповідно, не вжила необхідних заходів, щоб врятувати дитину.

Через два тижні батько знову жорстоко побив хлопчика. Швидку допомогу викликала сусідка. Дитину доставили в лікарню, але наступного дня вона померла так і не отямившись.

Трагедія у Дніпрі

5 травня близько 01.00 у Дніпрі на вулиці Данила Галицького дівчина випала з вікна та загинула на місці.

Випадкові очевидці розповіли, що перед падінням вона благала про допомогу.

Тоді ж на місце події приїхали поліція та медики.

Обох підозрюваних чоловіків затримали. Однак вони запевняють, що не чіпали і не ображали неповнолітню подругу.