Вибухи на артскладі у Сватовому: справу передають до суду

Правоохоронці завершили розслідування справи про вибухи на артскладі у Сватовому Луганської області, наслідком яких стало знищення військової техніки.

Інцидент стався 29 жовтня 2015 року, тоді державі було заподіяно понад 18 млн грн майнової шкоди.

За даними слідства, два командири артилерійських підрозділів розташували підпорядковані їм підрозділи та військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору А у Сватовому Луганської області.

Через це стало можливим знищення військової техніки.

Розслідування тривало за ч. 3 ст. 425 КК України. На даний час сторона захисту знайомиться із матеріалами, після чого обвинувальні акти направлять до суду для розгляду по суті.

Вибухи на військових складах в Україні

За часів незалежної України на низці військових складів країни відбулися надзвичайні події, з-поміж них – вибухи в Ічні Чернігівської області та Балаклеї Харківської області.

Вони призвели до знищення української зброї та техніки.

Детальніше про вибухи на військових складах України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора