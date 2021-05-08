Захищав честь матері: на Львівщині 16-річного підлітка порізав рідний дядько

У Червоноградському районі Львівської області 16-річний підліток отримав важкі ножові поранення, захищаючи свою матір. Нападником став її рідний брат.

Інцидент стався на Великдень: родина повечеряла, жінка пішла відпочивати, а її син з братом почали сваритися на кухні.

36-річний Сергій вдарив свого племінника ножем. Підліток вчасно встиг викликати швидку, після чого приїхала поліція.

Причиною такого жорстокого вчинку стало приниження на адресу матері.

– Дядько підвищив голос на маму. Я сказав йому не кричати, він просто взяв ножа і встромив. Я від шоку просто вибіг на вулицю, – зізнався підліток.

У лікарні 16-річного Тараса врятували: за словами лікарів, кухонний ніж був закоротким і до серця не дістав, що врятувало хлопцеві життя.

– Ніж зайшов знизу вверх, до області серця У дитини поранена печінка. До серця не дістало, і це його врятувало, що вчасно довезли із села, – розповів лікар-хірург Червоноградської міської лікарні.

Зараз життю підлітка нічого не загрожує. Натомість Світлана, матір хлопця, боїться повертатися додому, оскільки рідний брат проживає разом із ними в будинку.

Поліція затримала нападника в сусідньому селі. Спочатку чоловіка арештували, але вже згодом суд відпустив його під домашній арешт, який триватиме аж два місяці.

– Я тепер боюся повертатися додому. Не знаю, хто взяв його на поруки, що його вже відпустили додому. Я йому ніколи того не прощу! – зізналася Світлана.

Сам нападник запевняє, що не тримає зла на сестру і племінника, і переконаний, що рідні обов’язково його пробачать.

– Я дуже сильно шкодую, що так трапилося. Я не винен. Це все сталося неочікувано, – пояснив Сергій.

Журналістам поранений підліток зізнався, що вимагатиме в’язниці для свого дядька. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вбивство через помсту на Миколаєві

Наприкінці квітня поліція Миколаєва розкрила вбивство чоловіка, якого розстріляв 17-річний підліток.

Слідчі працюють над версією, згідно з якою вбивство могло статися на тлі помсти родичу. Так, що причиною стали події 2006 року, коли підлітку було лише два роки.

Тоді загиблий чоловік позбавив життя рідного дядька хлопчика, за що відбував покарання у в’язниці.

За неофіційною інформацією, дядько підлітка був відомим у місті кримінальним авторитетом.