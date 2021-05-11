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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Спала п’яна: львівська поліція затримала матір дівчинки, яка випала з вікна

Спала п’яна: львівська поліція затримала матір дівчинки, яка випала з вікна

У Львові поліція затримала 38-річну мати дворічної дівчинки, яка напередодні випала з вікна восьмого поверху та розбилась на смерть.

Слідчі встановили, що дитина була в помешканні без нагляду дорослих, бо її мати міцно спала у нетверезому стані.

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Поліцейські затримали жінку і вручили їй підозру за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. 

За відповідною статтею жінці загрожує від двох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Наразі розглядається питання про обрання матері загиблої дівчинки запобіжного заходу.

Смерть дитини у Львові

10 травня з вікна восьмого поверху львівської багатоповерхівки випала дворічна дівчинка

Інцидент стався на вулиці Шевченка, приблизно о 8.30 ранку, на місце одразу виїхали правоохоронці та медики, але дитина загинула від тілесних ушкоджень на місці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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