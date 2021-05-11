У Тернопільській області судитимуть вчителя Вербівського навчально-виховного комплексу за сексуальне насилля щодо учениць. Він цілував їх у губи та чіпав за груди.

Цю справу спочатку розслідували як булінг, але після розповідей батьків її передали у прокуратуру.

Батько учениці сьомого класу повідомив, що педагог домагався дитини у 2019 році, а також в період з 2020 до 2021 року. Дівчинка не повідомила батькам про сексуальне насильство з боку вчителя. Пізніше вона поскаржилася своїй подрузі, до якої вчитель теж чіплявся. У результаті дівчинка про все розповіла своїй мамі.

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У постанові суду йдеться, що вчитель обіймав дівчинку проти її волі. Коли вона була в шостому класі, він просунув руку їй під светр і чіпав груди. Дівчинка вибігла з класу, але про цей випадок нікому не розповідала, бо боялася вчителя.

Також після уроків він обіймав дівчинку та періодично цілував її в губи. Це повторювалося шість разів.

Мати ще однієї дівчинки розповіла, що вчитель музики домагався і їхньої доньки. Після цього вона відмовилася відвідувати школу.

– Учитель 8 лютого 2021 року покликав дитину в клас музики, де почав обіймати її без згоди. Він підійшов ззаду до неї, обхопив її двома руками, притиснув її до себе і торкався її грудей. 12 березня 2021 роки перед проведенням п’ятого уроку вчитель музики покликав її доньку в клас, де в цей час нікого не було, і поцілував її в губи, – йдеться в постанові.

Тренер приставав до дівчинки

В Ужгороді затримали спортивного тренера, якого підозрюють в тому, що він домагався 14-річної дівчинки, яка приїхала Волинської області в Ужгород на змагання.

Увечері тренер зайшов до кімнати, в якій дитина жила з іншими спортсменками. Коли чоловік побачив дівчинку в халаті, почав до неї чіплятися. Співмешканки дівчинки почали кричати, але він на це ніяк не відреагував.

Джерело: Бережанський районний суд