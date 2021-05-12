У Києві сім’я з дворічною дитиною отруїлися чадним газом

У Києві в одній із п’ятиповерхівок стало зле майже одночасно молодому подружжю та їхньому дворічному сину.

Медики, який приїхали на виклик, не змогли допомогти постраждалим, адже і їм стало погано. Тож реанімували жертв від невідомої пошесті рятувальники.

Мешканка будинку Галина розповідає, що того вечора під гучне завивання сирен до неї у двері постукала сусідка і попросила допомоги. Удвох вони швидко спустилися на третій поверх, де родині стало зле.

– Я коли зайшла в квартиру, то газу не відчувала. Там ми відкрили всі вікна, почали провітрювати, то жінка вже трішки прийшла до тями, вона просила врятувати її сина Даню, – розповідає вона.

Інша сусідка постраждалої родини Лідія каже, що до інциденту чоловік Микола мив дитину у ванній кімнаті.

– У хлопчика почалися судоми. Потім у Колі. Він зрозумів, що щось тут не те. Тож набрався сили, аби витягнути дитину з ванної. Далі почав викликати швидку, – пояснює вона.

Перелякані жінки просто не знали, як і від чого рятувати ледве дихаючих людей. Уся надія була на швидку.

Вже за кілька хвилин медики прибули на місце події. Фельдшерка хутко підняласа на третій поверх і зайшла у квартиру. Та як тільки почала оглядати постраждалих – відчула, що сама втрачає свідомість.

У будинку зчинилася страшенна паніка. Перша думка – це масова хімічна атака і невідомо, скільки ще є постраждалих.

Перелякані мешканці брали найнеобхідніше і швидко вибігали на вулицю. Вони боялися, що і їх вразить невідома отрута.

Згодом рятувальники, приїхавши до будинку, вирушили з’ясувати, що за таємнича речовина ледь не вбила одразу чотирьох людей. Вони, аби слідом не полягти, заходили у під’їзд в спеціальних захисних костюмах.

– Зайшли до квартири, увімкнули прилад. Перевищення були за ЦО і формальдегіду приблизно в 200 разів. Чадний газ немає запаху. Тож ви ніяк його не відчуєте. Тому людям стало зле, – каже керівник Київської служби порятунку Дмитро Піхало.

Зокрема, будинок обладнаний газовими колонками. Лише місяць тому, за словами мешканців, комунальники приходили до них із перевіркою.

Але поки не з’ясували причину – газ у п’ятиповерхівці повністю перекрили. Натомість родину, яка надихалась чадом, лікарі вже відпустили додому.

У Києві внаслідок пожежі загинула пара

У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинула молода пара – дівчині було 22 роки, а хлопцю 25 років.

Решту жителів будинку вдалося врятувати – вони спускалися через газову трубу, деяких діставали з вікон.