Порізав ножем через зауваження щодо собаки: у Києві затримали чоловіка

У Києві затримали чоловіка, який ножем поранив чоловіка та жінку. Напередодні вони зробили йому зауваження щодо собаки, яку той вигулював без намордника.
За даними правоохоронців, 45-річний киянин у дворі багатоповерхівки на вулиці Кубанської України вигулював собаку без повідка та намордника.
У той момент біля під’їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити 37-річний чоловік та 64-річна жінка. А тварина підбігла до них та почала лаяти.
Тож вони зробили власнику собаки зауваження та попросили прибрати її.
Однак чоловік почав нецензурно висловлюватися у їхній бік та агресивно поводитись. А потім – дістав із кишені ніж та вдарив ним чоловіка у шию, а жінку – в обличчя.
Поліцейські, приїхавши на місце події, повідомили затриманому про підозру.
Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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