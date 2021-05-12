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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Порізав ножем через зауваження щодо собаки: у Києві затримали чоловіка

Нацполіція приїхала на місце скоєння злочину у Києві

У Києві затримали чоловіка, який ножем поранив чоловіка та жінку. Напередодні вони зробили йому зауваження щодо собаки, яку той вигулював без намордника.

За даними правоохоронців, 45-річний киянин у дворі багатоповерхівки на вулиці Кубанської України вигулював собаку без повідка та намордника.

У той момент біля під’їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити 37-річний чоловік та 64-річна жінка. А тварина підбігла до них та почала лаяти.

Тож вони зробили власнику собаки зауваження та попросили прибрати її.

Однак чоловік почав нецензурно висловлюватися у їхній бік та агресивно поводитись. А потім – дістав із кишені ніж та вдарив ним чоловіка у шию, а жінку – в обличчя.

Поліцейські, приїхавши на місце події, повідомили затриманому про підозру.

Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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