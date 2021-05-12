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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У США чоловік розстріляв шість людей, бо його не покликали на свято

У США чоловік розстріляв шість людей, бо його не покликали на свято

У штаті Колорадо (США) злочинець убив шість людей на вечірці з нагоди дня народження, бо був засмучений тим, що його не запросили.

28-річний Теодоро Масіас застрелив свою дівчину, 28-річну Сандру Ібарра-Перес, і п’ятьох родичів, перш ніж направити пістолет на себе.

– Коли його не запросили на сімейне свято, підозрюваний відкрив вогонь, – заявив начальник поліції Колорадо-Спрінгс Вінс Ніскі.

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Він додав, що Теодор був у стосунках зі своєю дівчиною близько року.

За словами поліції, троє дітей у віці двох, п’яти і 11 років були свідками стрілянини і не постраждали.

Крім Сандру Ібарра-Перес жертвами стали:

  • Мелвін Перес, 30 років
  • Хоана Круз, 53 роки (мати Мелвіна)
  • Хосе Гутьєррес Крус, 21 рік (брат Мелвіна)
  • Майра Перес, 32 роки (дружина Мелвіна)
  • Хосе Ібарра (брат Майри)

Стрілянина у США

У США в місті Остін, штат Техас, невідомий чоловік відкрив вогонь, внаслідок якої загинули троє осіб.

Жертвами стали троє дорослих чоловіків. Правопорушнику вдалося втекти з місця злочину.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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