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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

В Івано-Франківську вночі підірвали BMW Х5

Вибух автомобіля в Івано-Франківську

В Івано-Франківську вночі на вулиці Галицькій вибухнув автомобіль BMW Х5. Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Попередньо правоохоронці встановили, що іномарка вибухнула після того, як невідома особа від берега річки Бистриця-Солотвинська вистрелила із предмету, що схожий на ручний протитанковий гранатомет.

Усі речові докази направлено на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.

  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
В Івано-Франківську вночі підірвали BMW Х5 / 5 фотографий

Займання автобусу в Києві

29 квітня в Києві загорівся автобус із людьми всередині. Пасажири та водій самостійно змогли вийти самостійно, ніхто не постраждав.

Причина займання автобусу в Києві поки невідома.

Попри те, що рятувальники ліквідували пожежу за 12 хвилин, автобус ущент згорів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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