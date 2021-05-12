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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

В Одеській лікарні вимагали гроші за безкоштовні операції на серці

корупція в Одеській лікарні

Служба безпеки України викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській лікарні на отриманні хабарів.

За корупційною схемою лікарі вимагали грошей з пацієнтів за надання послуг, що підпадають під безоплатну медичну допомогу. Вартість таких “послуг” становила від 86 до 400 тис. і залежала від складності стану пацієнта.

В СБУ повідомили, що організатором схеми виступив завідуючий відділенням медустанови.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання хабара у розмірі $11 тис. у приміщенні медзакладу. Жертвою корупційної схеми став пацієнт, якому необхідна була операція на аорті.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

корупція в Одеській лікарні

Фото: СБУ

У межах кримінального провадження за ч. 3ст. 368 затриманому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії у справі тривають.

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В Одесі затримали посадовця Держпродспоживслужби

В Одесі затримали заступника керівника управління територіального підрозділу Держпродспоживслужби на отриманні хабаря.

За даними правоохоронців, посадовець вимагав від підприємця грошову винагороду у розмірі 20 тис. грн за зменшення штрафних санкцій щодо порушень, які були виявлені під час перевірки закладу громадського харчування.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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