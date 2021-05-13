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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Взяв за лапи та розірвав: у Львівській області чоловік жорстоко вбив кошеня

Взяв за лапи та розірвав: у Львівській області чоловік жорстоко вбив кошеня

У Львівській області чоловік розірвав кота.

Ще у листопаді 2020 року він взяв тварину у товариша та подарував її сестрі, яка проживає разом з ним. Кошеня назвали Мурчиком, обидва господарі піклувалися про тварину.

Однак пізніше чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс тварині травми, несумісні з життям.

За його свідченнями, кіт ослухався, через що він взяв тварину за лапи та розірвав. Нині чоловік шкодує про свій вчинок.

За жорстоку розправу над котом йому тепер загрожує три роки позбавлення волі.

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Знущання над котом

У Червонограді Львівської області хлопець закрив живе кошеня у трилітровій банці і знущався над ним, знімаючи його в Instagram.

Небайдужі користувачі звернулися до поліції, щоб покарати порушника.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pexels

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