На Дніпропетровщині чоловік напав на жінку та пограбував її після похорон. Нині суд виніс йому вирок – 12 років за ґратами.

За даними правоохоронців, подія сталася у січні 2020 року у місті Павлоград.

Так, одного дня біля під’їзду місцевого будинку зловмисник побачив похорон незнайомого чоловіка.

Тож він вирішив у той момент поїхати разом із родичами померлого на кладовище, а також на поминальний обід. Під час нього 49-річний чоловік помітив, як удові люди дають гроші на поховання.

Тож після обіду він почав стежити за жінкою аж до дому. Далі чоловік проник до квартири та напав на неї із ножем, порізавши таким чином обличчя.

Потім він вкрав у потерпілої 7 тис. грн, паспорт та банківську картку. Після чого втік із місця злочину.

Згодом зловмисника затримали. Однак свою провину у суді він не визнав. Натомість її повністю довела прокуратура.

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

У Києві чоловік порізав ножем людей

У столиці затримали чоловіка, який ножем поранив чоловіка та жінку.

Напередодні вони зробили йому зауваження щодо собаки, яку той вигулював без намордника.

Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело: Дніпропетровська прокуратура