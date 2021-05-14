У Київській області жінка зарізала свого коханця під час сварки

На Київщині нетвереза жінка зарізала ножем свого співмешканця.

Місцеві мешканці вважають, що Катерина, попри пияцтво, мала відмінний нюх.

Її співмешканець Сергій влігся поруч з нею у ліжку після того, як побував біля худоби не прийнявши душ.

Жінка не стерпіла такого нахабства, схопила ніж і вдарила чоловіка в груди.

У той час до них у гості зайшла сусідка і побачила бійку.

Вікторія каже, що навіть не помітила, як господиня полоснула ножем чоловіка.

Після сварки жінка накрила чоловіка ковдрою і лягла відпочивати поруч.

Тим часом гостя здійняла галас і викликала медиків та поліцію.

– За словами самої підозрюваної її співмешканець почав її бити, а вона дала відсіч. Взяла ніж і вдарила його в район грудної клітини, – розповідає речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Чоловік помер на операційному столі, а підозрювану вже відправили до СІЗО із можливістю вийти під заставу.

Підпалили живцем

У селі Коханівка на Одещині до лікарні доставили жінку із надзвичайно сильними опіками тіла.

Поліція встановила, що жінка постраждала, намагаючись заспокоїти свого сусіда, який сварився з дружиною та хотів її вбити.

Чоловік облив сусідку займистою речовиною та кинув у неї запальничку.