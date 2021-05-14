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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

У Київській області жінка зарізала свого коханця під час сварки

У Київській області жінка зарізала свого коханця під час сварки

На Київщині нетвереза жінка зарізала ножем свого співмешканця.

Місцеві мешканці вважають, що Катерина, попри пияцтво, мала відмінний нюх.

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Її співмешканець Сергій влігся поруч з нею у ліжку після того, як побував біля худоби не прийнявши душ.

Жінка не стерпіла такого нахабства, схопила ніж і вдарила чоловіка в груди.

У той час до них у гості зайшла сусідка і побачила бійку.

Вікторія каже, що навіть не помітила, як господиня полоснула ножем чоловіка. 

Після сварки жінка накрила чоловіка ковдрою і лягла відпочивати поруч.

Тим часом гостя здійняла галас і викликала медиків та поліцію.

– За словами самої підозрюваної її співмешканець почав її бити, а вона дала відсіч. Взяла ніж і вдарила його в район грудної клітини, – розповідає речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Чоловік помер на операційному столі, а підозрювану вже відправили до СІЗО із можливістю вийти під заставу.

Підпалили живцем

У селі Коханівка на Одещині до лікарні доставили жінку із надзвичайно сильними опіками тіла.

Поліція встановила, що жінка постраждала, намагаючись заспокоїти свого сусіда, який сварився з дружиною та хотів її вбити.

Чоловік облив сусідку займистою речовиною та кинув у неї запальничку.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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