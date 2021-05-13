В Ізраїлі під час протестів натовп жорстоко побив водія-араба. Подія сталася під час сутичок ввечері 12 травня у місті Бат-Ям.

Водій намагався на авто втекти від розлюченого натовпу, проте демонстранти, які зрозуміли, що за кермом араб, накинулися на нього.

Відповідне відео з’явилося у Twitter. Авто, яке намагалося втекти, двічі протаранило припарковані машини. Після другого зіткнення на авто накинулися протестувальники.

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Люди витягли з автомобіля араба. Його почали жорстоко бити руками та ногами. Проте поки залишається невідомим, в якому стані перебуває водій.

בת ים, הערב: זה לא ניסיון דריסה, זה פחד של הנהג מההמון הקיצוני. לינץ’ בנהג ממוצא ערבי, למה? כי הוא ערבי. תוהו ובוהו. pic.twitter.com/o5Z0iLCd5n — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021

Обстріли в Ізраїлі

Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.

Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.