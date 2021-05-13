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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Ізраїлі протестувальники жорстоко побили арабського водія (18+)

Протесты в израиле

В Ізраїлі під час протестів натовп жорстоко побив водія-араба. Подія сталася під час сутичок ввечері 12 травня у місті Бат-Ям.

Водій намагався на авто втекти від розлюченого натовпу, проте демонстранти, які зрозуміли, що за кермом араб, накинулися на нього.

Відповідне відео з’явилося у Twitter. Авто, яке намагалося втекти, двічі протаранило припарковані машини. Після другого зіткнення на авто накинулися протестувальники.

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Люди витягли з автомобіля араба. Його почали жорстоко бити руками та ногами. Проте поки залишається невідомим, в якому стані перебуває водій.

Обстріли в Ізраїлі

Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.

Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.

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