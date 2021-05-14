Прикидались водіями таксі: в Одесі затримали жорстоку банду – ВІДЕО, ФОТО

В Одесі поліція затримала банду грабіжників, які скоювали свої злочини прикидаючись водіями таксі.

Зловмисники грабували відвідувачів розважальних закладів Одеси, після того, як людина сідала у авто, їй пропонували проїхатися нічним містом та випити.

Коли жертва під впливом алкоголю втрачала пильність, у неї забирали усі цінні речі, прикраси, гроші та банківські картки.

Іноді грабіжники змушували віддавати цінності силоміць, а потім втікали на автомобілі з іноземною реєстрацією, здавали коштовності у ломбард, а за допомогою мобільного застосунку знімали з карток всю готівку.

Організатором банди виявився 27-річний чоловік, а у його банді було троє раніше судимих осіб.











Прикидались таксистами: в Одесі викрили банду, яка вночі грабувала людей / 3 фотографии

14 травня правоохоронці затримали трьох учасників банди, коли вони намагалися застосувати зброю до відвідувача розважального закладу.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки. Злочинцям за скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пенсіонер пограбував магазин

13 травня у Києві літній чоловік з ножем пограбував невеличкий магазин та забрав близько 2 тис. з каси.

Після цього він вирішив обікрасти ще один магазин, але там йому дав відсіч касир.