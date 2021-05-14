Шукав кращого життя: на Харківщині затримали підлітка з Ленінградської області

Харківський загін ДПСУ затримав 15-річного підлітка, який незаконно перейшов україно-російський кордон.

Уродженець Ленінградської області РФ нібито їхав до України в пошуках кращого життя. Документів, що засвідчують особу, при ньому не виявилося.

Затримати хлопця вдалося завдяки пильності місцевих жителів.

Вони повідомили правоохоронцям, що з боку прикордонного села Малі Проходи в глиб території України йде невідомий.

Співробітники ДПСУ встановлюють особу підлітка.

Затримання терористів “ДНР” в Харківській області

В кінці квітня харківські прикордонники затримали чоловіка та жінку, які були членами так званої ДНР.

Бойовики намагалися в’їхати в Україну через територію Російської Федерації.

Правоохоронці виявили докази причетності заарештованих до “ДНР”.