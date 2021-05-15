Убив тітку заради тисячі гривень: затримано підозрюваного у звірячому вбивстві в Тарасівці

У селі Тарасівка Київської області чоловік вбив свою 65-річну тітку.

Як стало відомо, тіло жінки виявив її чоловік, коли повернувся з нічної зміни.

За версією сусідів, жінка могла отримати смертельну травму, втративши свідомість в саду, оскільки мала постійні проблеми з тиском.

При цьому правоохоронці, які прибули на місце події, одразу запідозрили насильницьку смерть, оскільки в будинку було виявлено сліди пограбування.

За словами одного з сусідів потерпілої, пенсіонери жили дуже просто. Чоловік загиблої працював технологом і не отримував захмарних грошей.

Зазначається, що жителі найближчих будинків не чули ані шуму боротьби, ані волань про допомогу. Особливо правоохоронців насторожило, що мовчали навіть собаки, які реагують на чужих оглушливим гавкотом.

Однак один зі свідків зауважив, що неподалік проїздила машина таксі. Правоохоронці виявили її водія, завдяки чому вдалося з’ясувати, що він того вечора підвозив чоловіка 30-35 років.

– Ми встановили не одного, а відразу двох таксистів, які підвозили чоловіка, який підходив під опис свідків. Ми з’ясували, що він доїхав до Києва, звідки вирушив до Одеси, – розповів керівник поліції Київщини Андрій Небитов.

За його словами, підозрюваний працював таксистом. Чоловік назбирав купу кредитів, за якими у нього зростали борги.

Горе-родич вже зізнався в скоєному. За словами затриманого, після того як його дядько поїхав на роботу, він прокрався у двір і зачаївся.

Потім він дочекався поки загибла вийде годувати курей і з усієї сили вдарив жінку по голові.

Нова версія про підпал жінки в Одеській області

У населеному пункті Коханівка, де підпалили жінку, місцеві жителі озвучили нову версію надзвичайної події.

На їхню думку, односельчанку міг вбити не 54-річний місцевий житель, а його дружина.

Як вважають жителі Коханівки, жінка могла приревнував постраждалу до свого чоловіка.