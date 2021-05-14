В Україні виявили випадки зараження малярією. Усі хворі – співробітники морських суден, яку курсували до країн Африки.

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, один випадок захворювання став летальним. Від малярії помер 31-річний чоловік із Одеської області, який протягом останніх шести місяців працював кухарем на борту морського судна, яке курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д’Івуар, Конго).

Під час епідрозслідування з’ясувалося, що чоловік під час рейсу не отримував протималярійні препарати. Окрім нього на судні перебували ще шестеро моряків із України.

Згодом стало відомо, що ще двоє з них захворіли на малярію. Чоловіків госпіталізували до лікувальних закладів Херсона та Миколаєва.

Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома наразі зв’язатися не вдалося.

На початку травня в Одесі малярію підтвердили у 43-річного чоловіка. Хворий протягом останніх п’яти місяців був капітаном морського судна, яке здійснювало перевезення до портів Анголи. Його госпіталізували, а згодом перевели до реанімації міської інфекційної лікарні. Хворому проводиться специфічне лікування та дезінтоксикаційна терапія.

Також наприкінці квітня у Херсоні у чоловіка 35-років зареєстрували випадок завезеної тропічної малярії. Він працював старшим помічником капітана на теплоході, котрий здійснював перевезення контейнерів із Грузії до країн Африки (Бенін, Нігерія, Намібія, Заїр, Камерун) та Азії (Сінгапур, Шрі-Ланка).

Малярія — загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Малярія піддається профілактиці та лікуванню. Для профілактики захворювання потрібно приймати протималярійні препарати або хіміопрофілактику.

Щоб уберегтися від хвороби потрібно:

одягати одяг, що максимально прикриває тіло;

використовувати репеленти — засоби від комах, зокрема комарів;

перебувати у приміщеннях, де встановлені антимоскітні сітки, оброблені інсектицидом тривалої дії.

В Україні всі зареєстровані випадки малярії – завезені. Здебільшого передача інфекції відбувається у країнах Африки, Азії, Північної та Південної Америки.

Симптоми малярії з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми — лихоманка, головний біль — можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Джерело: Центр громадського здоров’я