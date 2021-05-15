У селі Войниха Полтавської області чоловік спалив будинок, де проживав із цивільною дружиною Ларисою та трьома дітьми.

Інцидент трапився після того, як жінка повідомила Євгенові про намір розлучитися й разом із дітьми переїхала до матері, яка живе в квартирі через дорогу навпроти.

Лариса з матір’ю викликали поліцію, коли з вікна побачили, що Євген розвів багаття посеред двору й, погрожуючи себе спалити, пішов до будинку.

Євген облив себе та речі бензином. Коли патрульні пробралися до хати, лежав на дивані в кімнаті й раз за разом підпалював сірники. Облитий пальним із голови до ніг житель села запевняв, що влаштовувати пожежу не збирається.

Коли ж до Євгена обізвалася жінка, він чи то скипів, чи то випадково випустив сірник, і якоїсь миті спалахнув.

Інспектор Лубенського районного відділу поліції Віталій Якименко вхопив ковдру й почав його тушити.

– Оскільки вона була невелика, накрити його повністю мені не вдавалося, полум’я виривалося з-під неї, – пригадує інспектор.

Постраждалого швидкою відвезли до місцевої лікарні. Туди ж забрали й патрульного, який надихався їдкого диму.

Інспектора на ранок відпустили. А от лікування Євгена триватиме довго.

За словами хірурга Лубенської лікарні Артема Руденка, чоловіка госпіталізували з опіками голови, грудної клітини, спини, обох верхніх кінцівок. Наразі він у стабільно важкому стані. Його готують до транспортування до опікового центру Кременчука.

Будинок, в якому чоловік підпалив себе, вигорів майже повністю. Меблі, одяг, книги та іграшки – майже усе, що було всередині, згоріло.

Цивільній дружині та її матері шкода будинку, але на Євгена зла не тримають. Лариса відвідувала його в лікарні й запевняє: він шкодує про свій вчинок.

Проте відповідати за умисне знищення майна йому все ж доведеться.