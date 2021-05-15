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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Загорілося три авто: у ДТП на Хмельниччині загинуло четверо людей

Загорілося три авто: у ДТП на Хмельниччині загинуло четверо людей

У Хмельницькій області сталася страшна смертельна ДТП – через зіткнення та загорання автомобілів загинуло щонайменше четверо людей.

Моторошна ДТП сталася 15 травня о 07.00 ранку на трасі Житомир — Чернівці біля села Веселівка Хмельницького району.

Водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo.

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Причіп вантажівки перекинувся, притиснувши Mercedes Sprinter та Opel Combo – щонайменше чотири пасажири та водії саме цих транспортних засобів загинули у ДТП.

Водночас після зіткнення всі три авто загорілися. Рятувальники локалізували вогонь, згодом правоохоронці почали оглядати місце страшної аварії.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Водія вантажного автомобіля DAF затримали правоохоронці. Слідство триває.

  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
  • ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці
Загорілося три авто: у ДТП на Хмельниччині загинуло четверо людей / 5 фотографий

Смертельна ДТП на Луганщині

15 травня сталася смертельна ДТП у Луганській області. 34-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння наїхав на чотирьох місцевих підлітків.

14-річний хлопець загинув, ще один 14-річний хлопець і двоє дівчаток віком 13 та 15 років отримали чисельні переломи кінцівок.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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