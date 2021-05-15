ДТП в Хмельницькій області – подробиці ДТП події 15 травня 2021 на трасі Житомир – Чернівці

У Хмельницькій області сталася страшна смертельна ДТП – через зіткнення та загорання автомобілів загинуло щонайменше четверо людей.

Моторошна ДТП сталася 15 травня о 07.00 ранку на трасі Житомир — Чернівці біля села Веселівка Хмельницького району.

Водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo.

Читайте У ДТП під Полтавою загинули двоє журналістів одного з телеканалів

Причіп вантажівки перекинувся, притиснувши Mercedes Sprinter та Opel Combo – щонайменше чотири пасажири та водії саме цих транспортних засобів загинули у ДТП.

Водночас після зіткнення всі три авто загорілися. Рятувальники локалізували вогонь, згодом правоохоронці почали оглядати місце страшної аварії.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Водія вантажного автомобіля DAF затримали правоохоронці. Слідство триває.



















Загорілося три авто: у ДТП на Хмельниччині загинуло четверо людей / 5 фотографий

Смертельна ДТП на Луганщині

15 травня сталася смертельна ДТП у Луганській області. 34-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння наїхав на чотирьох місцевих підлітків.

14-річний хлопець загинув, ще один 14-річний хлопець і двоє дівчаток віком 13 та 15 років отримали чисельні переломи кінцівок.