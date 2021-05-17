На Рівненщині перекинувся автобус, у якому перебувало 20 пасажирів. Із них четверо госпіталізували до лікарні з травмами.

ДТП сталася у селі Мирогоща Дубенського району.

За даними правоохоронців, 28-річний водій маршрутки, який прямує за маршрутом Дубно-Рівне, хотів уникнути зіткнення із легковим автомобілем, який виїжджав із другорядної дороги.

Тож водій маршрутки виїхав на смугу зустрічного руху. Потім – на узбіччя. Внаслідок чого громадський транспорт перекинувся.

Після аварії, чотирьох пасажирів доставили у медзаклад. Стан їхнього здоров’я нині оцінюють медики.

Загалом у салоні маршрутки перебувало приблизно 20 осіб.

Поліцейські встановили, що водій на момент скоєння ДТП був тверезий.











Хотів уникнути зіткнення: на Рівненщині перекинулася маршрутка з пасажирами / 3 фотографии

Нині правоохоронці почали досудове розслідування. А дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнено.

ДТП в Івано-Франківській області

Нещодавно у селі Корнич Коломийського району відбулася смертельна дорожно-транспортна пригода.

Під час руху зіштовхнулися легковик та автобус, який рухався за маршрутом Івано-Франківськ-Снятин.

Унаслідок надзвичайної події дві особи, водій та пасажир легкового автомобіля, загинули.

Детальніше про смертельну ДТП в Івано-Франківській області читайте на Фактах ICTV.