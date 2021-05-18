На Херсонщині син забив 80-річну матір її ж ходунками до смерті, бо переписала будинок на племінника.

Пенсіонерку мертвою знайшов її квартирант. І він, і сусіди впевнені, що до вбивства Таїсії Григорівни причетний саме син, бо під парканом залишився його велосипед.

За словами керівника слідства Каховського відділення поліції №3 Андрія Смирнова, хоча затриманий у вчиненні злочину не зізнається, слідством зібрано достатню кількість доказів для повідомлення про підозру та для направлення до суду обвинувального акту.

62-річний Віктор напідпитку приїхав до матері на велосипеді.

Старенька намагалася не пустити його на подвір’я та навіть зачинила хвіртку на замок. Але чоловік переліз через паркан і почав бити матір просто на порозі.

Від першого ж удару жінка впала на землю. Потім син вхопив палки, за допомогою яких вона ходила, та почав добивати її.

Після цього син втік городами, залишивши матір стікати кров’ю.

Чоловіка знайшли в сусідньому районі, де він намагався сховатися у родичів.

Навіть у суді чоловік продовжував заперечувати причетність до злочину. Агресивно захищали його дружина й донька.

Мотивом вбивства стало те, що 80-річна жінка переписала хату на онука – племінника Віктора.

– Він колись мене зустрів у центрі й жалівся, що будував, тягав каміння, а матір переписала хату на Кирила, – розповідає сусідка Павліна Шевченко.

За умисне вбивство матері чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, його вже арештували.

У Києві чоловік вбив і розчленував матір

У травні в Києві чоловік вбив і розчленував матір. Про зникнення потерпілої повідомила її колега після того, як та не з’явилася на роботі.

Вона також наголосила, що жінка часто конфліктувала з сином.

У будинку поліцейські знайшли фрагменти тіла 64-річної жінки. Сина затримали на залізничному вокзалі в Білій Церкві.