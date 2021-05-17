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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Обдурили аграріїв на мільйони гривень: у Вінниці затримали злочинне угруповання

Обдурили аграріїв на мільйони гривень: у Вінниці затримали злочинне угруповання

Силовики у Вінниці затримали угруповання шахраїв, які на мільйони гривень обдурили аграріїв. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.

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Їх затримали після чергової оборудки в Хмельницькій області. 

– Під приводом купівлі-продажу зерна зловмисники скоїли більше десятка злочинних епізодів у різних регіонах країни. Всі затримані раніше судимі за майнові злочини і в цей час перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, – повідомили в поліції. 

Шахраї на сайтах шукали аграріїв, які продавали зерно та одночасно домовлялися з фермерами, готовими його купити. Коли водії з боку покупця приїжджали за зерном, зловмисники видавали себе за представників продавця, забирали гроші та зникали. Таким чином покупець залишався без зерна і грошей.

– За інформацією слідства, зловмисники завдали мільйонних збитків більш як десяти фермерам із різних регіонів, – зазначили в поліції. 

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Їм загрожує від п’яти до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Шахрайство

Наприкінці лютого на Дніпропетровщині шахраї обдурили 100 осіб на суму понад 1 млн грн під виглядом фінансування торгів на біржах.

Через веб-сайт пропонували заробити, взявши участь у фінансових операціях на міжнародних біржах.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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