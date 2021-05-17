Силовики у Вінниці затримали угруповання шахраїв, які на мільйони гривень обдурили аграріїв. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.

Читайте Україна скоротила експорт зернових культур - Мінекономіки

Їх затримали після чергової оборудки в Хмельницькій області.

– Під приводом купівлі-продажу зерна зловмисники скоїли більше десятка злочинних епізодів у різних регіонах країни. Всі затримані раніше судимі за майнові злочини і в цей час перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, – повідомили в поліції.

Шахраї на сайтах шукали аграріїв, які продавали зерно та одночасно домовлялися з фермерами, готовими його купити. Коли водії з боку покупця приїжджали за зерном, зловмисники видавали себе за представників продавця, забирали гроші та зникали. Таким чином покупець залишався без зерна і грошей.

– За інформацією слідства, зловмисники завдали мільйонних збитків більш як десяти фермерам із різних регіонів, – зазначили в поліції.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Їм загрожує від п’яти до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Шахрайство

Наприкінці лютого на Дніпропетровщині шахраї обдурили 100 осіб на суму понад 1 млн грн під виглядом фінансування торгів на біржах.

Через веб-сайт пропонували заробити, взявши участь у фінансових операціях на міжнародних біржах.