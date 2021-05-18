У Херсонській області пронісся буревій, який пошкодив будинки місцевих мешканців та поламав дерева.
За інформацією прес-служби Херсонської ОДА, через негоду було пошкоджено покрівлі 111 будівель приватного сектору та соціальної інфраструктури.
Найбільше від негоди постраждали мешканці Високопільської, Бериславської, Новорайської, Великоолександрівської тергромад та Асканія-Нова.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в епіцентрі буревію опинився населений пункт Beлика Лeпeтиxa.
На цій території він посилився, через що було зруйновано понад сотню будинків на трьох вулицях.
Вітер зніс частини покрівель з інших об’єктів інфраструктури.
Крім того, було повалено дерева.
Негода в Україні
Через значні зливи в Одесі 17 травня затопило одну з вулиць міста.
Крім того, пориви вітрів знеструмили будинки у низці регіонів.
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Джерело: Херсонська ОДА, Херсонці
Фото: Херсонці