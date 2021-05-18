В Туреччині зникла українська альпіністка Яна Кривошея

У Туреччині більше двох тижнів шукають зниклу українську альпіністку Яну Кривошею. Жінка перестала виходити на зв’язок ще 2 травня.

Брат альпіністки В’ячеслав Кривошея на своїй сторінці у Facebook розповів, що останнім повідомленням Яни були слова Я на вершині.

Після цього телефон альпіністки два дні подавав слабкий сигнал, а потім, ймовірно, розрядився.

– Ми звернулися до турків: нас уважно вислухали і попросили приїхати, аби написати заяву. Без родичів вони людей не шукають, – написав брат зниклої альпіністки.

Турецькі рятувальники та волонтери разом із братом Яни Кривошеї відшукали її намет та особисті речі.











Можливе викрадення: в Туреччині два тижні шукають українську альпіністку / 3 фотографии

Правоохоронці розглядають три версії зникнення українки. Це може бути нещасний випадок (падіння з гори), поїздка в інше місце або викрадення.

Пошуки жінки тривають, про ситуацію вже повідомили українського консула.

Альпіністка Яна Кривошея проживає в Одесі. Вдома на неї чекає син.

Смертельна ДТП в Туреччині з українцями

16 травня внаслідок ДТП в Туреччині загинули двоє українських студентів. 27-річні хлопець та дівчина були закоханою парою.

Разом зі студентами на момент аварії в автомобілі перебувало ще двоє осіб.

Встановлено, що водій втратив керування, після чого авто з’їхало з дороги і перевернулося.

27-річні Олександр Попов та Анастасія Пришко навчалися в Інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Джерело: Slava Krivosheya

Фото: Slava Krivosheya