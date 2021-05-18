В Туреччині зникла українська альпіністка Яна Кривошея

У Туреччині більше двох тижнів шукають зниклу українську альпіністку Яну Кривошею. Жінка перестала виходити на зв’язок ще 2 травня.
Брат альпіністки В’ячеслав Кривошея на своїй сторінці у Facebook розповів, що останнім повідомленням Яни були слова Я на вершині.
Після цього телефон альпіністки два дні подавав слабкий сигнал, а потім, ймовірно, розрядився.
– Ми звернулися до турків: нас уважно вислухали і попросили приїхати, аби написати заяву. Без родичів вони людей не шукають, – написав брат зниклої альпіністки.
Турецькі рятувальники та волонтери разом із братом Яни Кривошеї відшукали її намет та особисті речі.
Правоохоронці розглядають три версії зникнення українки. Це може бути нещасний випадок (падіння з гори), поїздка в інше місце або викрадення.
Пошуки жінки тривають, про ситуацію вже повідомили українського консула.
Альпіністка Яна Кривошея проживає в Одесі. Вдома на неї чекає син.
Смертельна ДТП в Туреччині з українцями
16 травня внаслідок ДТП в Туреччині загинули двоє українських студентів. 27-річні хлопець та дівчина були закоханою парою.
Разом зі студентами на момент аварії в автомобілі перебувало ще двоє осіб.
Встановлено, що водій втратив керування, після чого авто з’їхало з дороги і перевернулося.
27-річні Олександр Попов та Анастасія Пришко навчалися в Інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.
Джерело: Slava Krivosheya
Фото: Slava Krivosheya