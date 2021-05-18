Співробітники Служби безпеки України блокували мережу анонімних ресурсів в інтернеті, які продавали підроблені довідки про негативні тести на Covid-19. Також зловмисники продавали підроблені лікарняні.

За даними відомства, мережу заснували ще влітку 2020 року двоє жителів Київської області.

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Вони виготовляли негативні тести для виїзду за кордон, лікарняні з фейковими печатками державних і комунальних лікарень Києва і меддовідки для отримання водійського посвідчення.

– Щодня ділки збували до 10 підробок. Їхня вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, в середньому становила одну тисячу гривень, – повідомили в СБУ.

Також у спецслужбі зазначили, що зловмисники відкрили кілька фіктивних фірм та рахунки в банках на підставних осіб, щоб отримувати гроші за підроблені документи. Підроблені довідки замовникам передавали через поштові служби.

Фігурантам готуються підозри за ст. 358 і ст. 205-1 КК України. Силовики провели обшуки, вилучивши у них комп’ютери та мобільні пристрої з доказами незаконної діяльності.

Торгували фейковою вакциною

Раніше СБУ викрила злочинне угруповання, яке займалося постачанням підробок на вакцину від коронавірусу Pfizer. До складу групи входили громадяни України, Нігерії, Російської Федерації та Сьєрра-Леоне.

Шахраї стверджували, що нібито є офіційними представниками американської компанії Pfizer в Україні. Перш за все вони були націлені на клієнтів з Індії та Росії.