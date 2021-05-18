У лікарні помер 15-річний Денис Родіков, який через коронавірус втратив обох батьків у березні 2021 року.

17 травня Денис Родіков пішов з дому, залишивши у соцмережах відеозапис про те, що він має намір накласти на себе руки.

— Не через школу я так вирішив вчинити. Не через те, що мене хтось булить. Такого немає, – йдеться у фрагменті відео, що опублікувала поліція. Правоохоронці почали пошуки юнака відразу, не чекаючи на підтвердження щодо його зникнення. Відстеживши відеозаписи вони з’ясували, що хлопець у селі Калинівка викинув свій одяг та переодягнувся, ймовірно, щоб ускладнити пошуки.

Згодом поліція встановила, що хлопець стрибнув з мосту на бетонний тротуар у Києві. Його доставили до лікарні у важкому стані, де він помер наступного ранку.

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За цим фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 КК України – Доведення до самогубства.