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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

У Києві наклав на себе руки син багатодітних батьків, які померли від коронавірусу

Денис Родіков

У лікарні помер 15-річний Денис Родіков, який через коронавірус втратив обох батьків у березні 2021 року.

17 травня Денис Родіков пішов з дому, залишивши у соцмережах відеозапис про те, що він має намір накласти на себе руки.

— Не через школу я так вирішив вчинити. Не через те, що мене хтось булить. Такого немає, – йдеться у фрагменті відео, що опублікувала поліція.

Правоохоронці почали пошуки юнака відразу, не чекаючи на підтвердження щодо його зникнення. Відстеживши відеозаписи вони з’ясували, що хлопець у селі Калинівка викинув свій одяг та переодягнувся, ймовірно, щоб ускладнити пошуки.

Згодом поліція встановила, що хлопець стрибнув з мосту на бетонний тротуар у Києві. Його доставили до лікарні у важкому стані, де він помер наступного ранку.

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За цим фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 КК України – Доведення до самогубства.

Сім’я Родікових жила у селі Липовий Скиток у Фастівському районі Київщині у дитячому будинку сімейного типу.

У березні від ускладнень коронавірусної хвороби помер батько Володимир Родіков, а за кілька днів – матір Діана Родікова. Лікарі боролися за їхні життя, але врятувати не змогли.

Родікові виховували 13 дітей — п’ятьох рідних та вісьмох прийомних. Двоє дітей вже досягли повноліття. Діана Родікова отримала почесне звання Мати-героїня.

Джерело: Нацполіція

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