Вибух у Сєвєродонецьку: ушкодження отримала 9-річна дівчинка

У Сєвєродонецьку вибухнув сигнальний патрон, в результаті чого постраждала 9-річна дівчинка.
Інцидент стався близько 17.00 на вулиці Енергетиків.
У дитини діагностовано розсічення брови.
Ще два аналогічних вибухових пристрої були виявлені неподалік від місця події: в кущах і на лавці.
Патрони знайшли діти, які проживають в цьому ж дворі.
Правоохоронці, які прибули на місце події, обмежили доступ до дитячого майданчика. Там зараз працюють слідчі, оперативники і експерти-вибухотехніки.
Співробітники місцевої прокуратури вирішують питання про кваліфікацію події.
Зникнення 3-річного хлопчика на Миколаївщині
У Миколаївській області в поліцію надійшло повідомлення про зникнення 3-річного хлопчика.
Як повідомили правоохоронцям батьки зниклого, дитина пішла з дому і не повернувся.
На пошуки дитини по тривозі був піднятий особовий склад місцевих правоохоронців.