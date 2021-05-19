У Сєвєродонецьку вибухнув сигнальний патрон, в результаті чого постраждала 9-річна дівчинка.

Інцидент стався близько 17.00 на вулиці Енергетиків.

У дитини діагностовано розсічення брови.

Ще два аналогічних вибухових пристрої були виявлені неподалік від місця події: в кущах і на лавці.

Патрони знайшли діти, які проживають в цьому ж дворі.

Правоохоронці, які прибули на місце події, обмежили доступ до дитячого майданчика. Там зараз працюють слідчі, оперативники і експерти-вибухотехніки.

Співробітники місцевої прокуратури вирішують питання про кваліфікацію події.















Вибух у Сєвєродонецьку: ушкодження отримала 9-річна дівчинка / 4 фотографии

Зникнення 3-річного хлопчика на Миколаївщині

У Миколаївській області в поліцію надійшло повідомлення про зникнення 3-річного хлопчика.

Як повідомили правоохоронцям батьки зниклого, дитина пішла з дому і не повернувся.

На пошуки дитини по тривозі був піднятий особовий склад місцевих правоохоронців.