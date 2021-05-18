Вкрали 80 тисяч гривень у чоловіка з інвалідністю на Вінничині

У селі Губник Вінницької області 17 травня двоє чоловіків обікрали 34-річну людину з інвалідністю. Вони забрали у нього понад 80 тис. грн, які чоловік тривалий час збирав на лікування.

Як розповів потерпілий, близько 13.20 до його будинку зайшов невідомий чоловік у медичній масці та забрав у нього 80 700 грн. Він не зміг перешкодити зловмиснику, оскільки має обмеження в пересуванні.

Згодом він повідомив у поліцію. Силовики перекрили всі виїзди з села. Двох зловмисників затримали під час поїздки в таксі.

– Грабіжник був зі спільником, який стежив за будинком, щоб в момент скоєння злочину ніхто туди не зайшов, – зазначили в поліції.

Затриманими виявилися двоє чоловіків віком 26 і 30 років, один з них місцевий. Молодший з них вже має судимість. Гроші вони не встигли витратити, їх вилучили поліцейські.















Збирав на лікування: на Вінниччині у чоловіка з інвалідністю вкрали понад 80 тис. грн / 4 фотографии

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) КК України. Підозрюваним загрожує від чотирьох до восьми років в’язниці.

Вкрали п’ять мільйонів гривень

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