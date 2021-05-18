18 травня 2021 року в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждала молода дівчина.

Близько 6.00 біля поромної переправи неподалік Чорноморська орендований автомобіль впав зі схилу, за його кермом перебував 22-річний громадянин Марокко.

Разом з ним у салоні була 23-річна українка.

Водій не постраждав, а ось пасажирка отримала травми, її госпіталізували.

Як повідомляють ЗМІ, хлопець та дівчина перебували у стані алкогольного сп’яніння.







Злетіли з висоти другого поверху: на Одещині марокканець з українкою у авто впали зі схилу / 2 фотографии

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ДТП в Рівненській області

17 травня 2021 року у Рівненській області сталася ДТП. Перекинувся автобус, у якому перебувало 20 пасажирів.

Унаслідок аварії четверо людей з травмами доправили до лікарні, де їм надали допомогу.

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Джерело: 04868.com.ua

Фото: 04868.com.ua