Ковель і Червоноград затопило: ФОТО і причина

Ввечері 18 травня у Львівській області і на Волині пройшли сильні дощі, внаслідок чого затопило чимало населених пунктів.

Користувачі соцмереж поширили фото негоди у Ковелі та Червонограді.

Дощова каналізація не змогла впоратися з великою кількістю опадів: рівень води піднявся настільки високий, що під нею не було помітно не лише дороги, а й бордюрів.

Червоноград































Дощі і несправні каналізації: з’явилися фото потопу в Червонограді та Ковелі / 8 фотографий

Місцеві спільноти у соцмережах підтвердили, що місто почало затоплювати за лічені хвилини.

– Машини глохнуть, є місця, де вода піднімається вище 1 м. Злива і не думає зупинятися.

Водночас у коментарях мешканці Червонограда погодилися, що місця затоплення з року в рік практично не змінюються.

Таким чином вони натякнули, що причиною затоплення стали не погодні умови, а бездіяльність комунальних служб міста.

Ковель















Дощі і несправні каналізації: з’явилися фото потопу в Червонограді та Ковелі / 4 фотографии

Після початку дощу у Ковелі швидко затопило вулиці, дороги і двори багатоповерхівок. Також сильно підтопило городи на приватних подвір’ях будинків.

Як повідомили місцеві спільноти в соцмережах, на вулиці Чубинського на дорозі “потонула” машина, бо там “заасфальтували каналізацію”.

Під водою опинилися переважно ті вулиці Ковеля, де нещодавно проводився капітальний ремонт, зокрема, прокладання нової зливової каналізації.

Негода в Україні

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, негода в Україні 19 травня залишила без електрики 23 населених пункти у чотирьох областях.

Йдеться про Житомирську, Сумську, Донецьку та Кіровоградську області.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Фото: Підслухано в Червонограді, Ковель life