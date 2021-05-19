Говорив про секс: у Чернівцях затримали викладача коледжу за педофілію

У місті Чернівці звільнили викладача коледжу мистецтв ім. Сидора Воробкевича. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомив директор Чернівецького коледжу Василь Бобик в коментарі одному українському виданню.

Як розповів директор, університетська комісія опитала студентів коледжу про, те чи домагався їх викладач.

Зокрема, 22 особи підтвердили порушення правила етичної поведінки з боку чоловіка.

Переважно вони скаржилися на те, що викладач часто розмовляв на теми сексуального характеру.

Окрім того, одна зі студенток розповіла, що він просив її нагнутись, щоб зміг розписатися на спині дівчини.

До цього часу студенти мовчали та не скаржились на викладача, бо сприймали його слова несерйозно, а як недотепні жарти.

Зараз підозрюваний у педофілії чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Коментарів щодо свого обвинувачення він не дає.

Затримання педофіла у Славуті

Нещодавно у Хмельницькій області правоохоронці затримали чоловіка за розбещення першокласниці.

До поліції звернувся батько дівчинки. Він повідомив, що зловмисник у під’їзді будинку, де проживає родина, вчиняв розпусні дії щодо його малолітньої доньки.

Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 35-річний мешканець міста Славута.

Джерело: Суспільне