Поліцейський скандал у Дніпрі: коп звинуватив шефа та колег у побитті

У Дніпрі патрульний поліцейський, старший сержант Максим Калиняк зняв на відео своє закривавлене обличчя та звинуватив керівника і двох колег у побитті.

Сам момент нападу зафіксувати не вдалося. Каже, що після зміни його зупинили, аби вручити наказ про дисциплінарне покарання. А коли він не погодився і почав знімати все на відео – вибили з рук телефон і почали бити.

Після скандалу Калиняк вибіг на вулицю. Там йому викликали швидку.

Завідувач хірургічного відділення Дніпровської лікарні №6 Тетяна Новікова сказала, що у патрульного діагностували струс головного мозку, а його стан нині середньої тяжкості.

Потерпілий стверджує, що це помста йому за нібито систематичне викриття корупційних схем начальства у блозі на YouTube-каналі.

За його словами, побиття сталося, коли він зібрався їхати до Києва, щоб передати докази керівництву патрульної поліції України.

Головним нападником він називає заступника керівника управління патрульної поліції Дніпропетровської області В’ячеслава Маслюка, але той звинувачення відкидає і каже, що саме Калиняк першим на нього напав.

У патрульній поліції не заперечують, що в їхньому коридорі сталася бійка, але уточнюють – постраждалих було двоє. До лікарні та ДБР звернулися і патрульний-блогер, і його керівник.

За словами речниці патрульної поліції Дніпропетровщини Людмили Копиленко, обидва поліцейських отримали тілесні ушкодження, зокрема у майора поліції закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки.

У патрульній поліції почали власне службове розслідування. А коп, який виніс конфлікт за стіни управління, у п’ятницю організовує пікет на свою підтримку.